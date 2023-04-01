В Ростовской области восстановили подачу электричества в пострадавшие от непогоды районы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты "Россетей" восстановили подачу энергоснабжения потребителям населённых пунктов Ростовской области, которая была нарушена накануне непогодой.

Как сообщили в департаменте связей с общественностью и СМИ ПАО "Россети Юг", в восстановительных работах были задействованы свыше 290 человек и 145 единиц техники.

Причиной остановки подачи электроэнергии стали снегопад и шквалистый ветер, бушевавшие в регионе с четверга по пятницу. Наибольший урон был нанесен в северо-восточных, центральных и западных районах региона.

В четверг, 30 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра и мокрого снега - без энергоснабжения остались почти 35 тыс. жителей в 8 районах и 3 городах в центре Ростовской области.

Также непогода вызвала заторы на трассе М-4 "Дон" и дорогах регионального значения. для ликвидации последствий снегопада в Ростовской области с 20:00 мск четверга временно было закрыто движение по федеральной трассе М-4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км). Губернатор ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Первые фуры направились по трассе в сторону Москвы утром 31 марта. Ближе к полудню в заторе оставались тысячи машин. На данный момент движение по трассе полностью восстановлено в обоих направлениях.