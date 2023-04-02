Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до пяти
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пять человек получили травмы при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ в воскресенье, сообщили журналистам в экстренных службах Запорожской области.
"По уточненной информации, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате утреннего обстрела жилых домов Мелитополя", - сказал представитель служб.
Также зафиксировано попадание в газовую трубу.
Ранее сообщалось об одной пострадавшей в результате попаданий в многоэтажный жилой дом и объекты локомотивного депо. Есть повреждения и разрушения.