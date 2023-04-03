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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Что произошло за день: понедельник, 3 апреля

Задержание главной подозреваемой по делу об убийстве Татарского, вступление Финляндии в НАТО и еще один трейдер прекращает экспорт зерна из РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержана подозреваемая в убийстве Владлена Татарского. Дарью Трепову задержали в Петербурге. На допросе она признала, что принесла статуэтку, которая взорвалась. Дело о взрыве в кафе, в котором погиб Татарский и пострадали 33 человека, переквалифицировано в теракт. Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из признанного в РФ экстремистским и запрещённого ФБК. В понедельник стало известно, что Татарский награжден Орденом мужества посмертно.

- Финляндия во вторник вступит в НАТО. Как ожидается, 4 апреля все связанные со вступлением страны в альянс бюрократические процедуры будут завершены, в штаб-квартире впервые поднимут флаг Финляндии.

- Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна. Это третья глобальная компания, которая в последнее время заявила о решении прекратить экспорт зерна из РФ с 1 июля 2023 года.

- В РФ создан фонд поддержки участников СВО. Учредителем фонда является правительство РФ, он финансируется из федерального бюджета, за счет пожертвований, а также из иных источников.

- На Камчатке после землетрясения произошла серия афтершоков. Жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 6 баллов. Серьезных последствий в регионе не выявили, продолжается обследование зданий и инфраструктуры.

- Совет Думы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ. Вячеслав Володин пообещал, что Россия потребует вернуть и ранее выплаченный взнос, если ее делегации не дадут работать в этом году.

- В Москве арестована подозреваемая в шпионаже Оксана Федорова. Гражданство и род деятельности подозреваемой не уточняется, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно", а само заседание суда проходило в закрытом режиме.

- Ученые сообщили, что хранящуюся в Нидерландах ядерную бомбу США могли повредить. Этот вывод они сделали, изучив обнародованное фото неисправной бомбы, которую инспектирует команда саперов.

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