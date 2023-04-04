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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Шойгу заявил об актуализации электронных баз данных о призывниках

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сведения о призывниках начали поступать в электронном виде, это позволило актуализировать базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва.

"В этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу", - сказал Шойгу во вторник на совещании.

"Также удалось уменьшить проявления бюрократизма и волокиты, отказаться от ненужных процедур", - заявил он.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска на срочную службу (1 год) направляют 147 тыс. новобранцев.

"Подчеркну, что она проходит в плановом порядке - в сроки, установленные российским законодательством", - сказал Шойгу о весенней призывной кампании.

По его словам, весенний призыв обеспечивают более 2700 призывных комиссий.

"Воинские команды формируются для отправки к месту службы в автоматизированном режиме, что сводит к минимуму время нахождения молодого пополнения на сборных пунктах. Сведения о новобранцах направляются в воинские части в электронной форме, благодаря чему они оперативно зачисляются в списки и становятся на все виды довольствия", - заявил Шойгу.

Он сказал, что завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января этого года. "В военкоматы прибыло более 700 тысяч человек, если говорить точно - 706 230 человек", - сказал министр обороны РФ.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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