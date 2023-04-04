Минфин и ЦБ РФ не стали возражать против использования б/у запчастей в авторемонте по ОСАГО

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Представители Минфина и Банка России склонны допустить использование б/у автозапчастей при организации выплаты по полису ОСАГО в натуральной форме (через восстановительный ремонт автотранспорта), если для этого будут разработаны отраслевые гарантии безопасности использования б/у автозапчастей.

К такому общему мнению пришли заместитель министра финансов Алексей Моисеев и руководитель департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в ходе обсуждения проблематики ОСАГО на совещании в Совете Федерации во вторник.

В настоящее время, согласно закону об ОСАГО, при ремонте автомобилей по таким полисам не могут быть использованы б/у запчасти даже в том случае, если они не влияют на безопасность дорожного движения.

Ситуация с авторемонтом, дефицитом и стоимостью автозапчастей обострилась в стране весной прошлого года после ухода с российского рынка целого ряда автопроизводителей. Стоимость автозапчастей в ремонте в среднем увеличилась почти на 30%, а по ряду позиций - на 50%. Наладить поставки новых узлов и деталей для авторемонта в достаточном объеме пока не удалось. В результате доля возмещений в ОСАГО в виде восстановительного ремонта автотранспорта упала до нескольких процентов от общего объема, подавляющее большинство выплат по ОСАГО проводится в денежной форме. По добровольному автокаско пропорция обратная: 95% выплат осуществляется через восстановительный ремонт машин, привел данные в ходе выступления на совещании президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Допуская возможность использования б/у запчастей при ремонте в рамках ОСАГО, Моисеев заявил, что "не может быть тариф в ОСАГО, который не является оправданным с точки зрения фактической стоимости ремонта, возникает вопрос с использованием б/у запчастей". Этот вопрос находится в компетенции Минтранса - как ведомства, которое отвечает за безопасность дорожного движения.

"Понятно, что не могут использоваться б/у тормозные колодки, но фары, наверное, могут быть использованы. Если коллеги из Минтранса смогут отрегулировать вопрос использования б/у запчастей и гарантировать безопасность этого решения, можно было бы рассмотреть такую возможность. Я буду ориентироваться на позицию Минтранса", - сказал Моисеев.

До недавнего времени Банк России выступал против использования б/у запчастей для ремонтов по полисам ОСАГО. Вместе с тем в ходе совещания в Совете Федерации глава департамента страхового рынка Илья Смирнов сказал, что допускает ситуацию, при которой "гражданин предпочтет заплатить больше, получить новые запчасти или предпочтет заплатить меньше, получить бывшие в употреблении запчасти, это первая значимая развилка". Вторая развилка в большей степени касается Минтранса или Минпромторга и связана "с вопросом безопасности использования б/у запчастей для автомобилей, которые потом выезжают на дороги", добавил он. Такие решения, по мнению Смирнова, "не должны приводить к последующим авариям и к последующим жертвам, в том числе человеческим. Вот этого максимально хотелось бы избежать".

"Поэтому позиция Банка России в том, что мы готовы к б/у запчастям, но только после того, как возникает какой-то механизм оценки влияния этих б/у запчастей на безопасность дорожного движения", - заключил Смирнов.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов в ходе совещания отметил, что ведомство готово разработать систему дополнительных гарантий при ремонте автотранспорта с использованием восстановленных автозапчастей для целей ОСАГО.

Важной задачей для отрасли он назвал "налаживание производства компонентов внутри страны и обеспечение достаточного их количества; в этой части свою нишу может найти использование восстановленных автозапчастей".

Для ряда компонентов, по его словам, "не введено ограничений на использование б/у узлов и агрегатов, но при наличии гарантий производителей или тех, кто занимается их восстановлением, - это общее требование законодательства". "Мы c коллегами и страховщиками пообщались, готовы проработать механизм дополнительного гарантирования качества восстановленных автозапчастей (в рамках ОСАГО - ИФ)", - сказал он.

Увеличение предложения компонентов - отраслевой приоритет, продолжил Каримов. Уже работают меры господдержки, формируется кластерная инвестплатформа, выдаются льготные кредиты, фонд развития промышленности реализует программу автокомпонентов, профинансировано 15 проектов на сумму 46 млрд рублей, добавил он.

"Но изменения не происходят мгновенно", - констатировал Каримов. "Часть производителей автокомпонентов в основном ориентирована на поставку вторичных запчастей, пока идет переналадка и перезапуск площадок. Это важная составляющая поддержки отрасли", - признал он.

Глава РСА обратил внимание на еще одну проблему, препятствующую расширению практике выплат в виде ремонта автомобилей в ОСАГО: страховщики зачастую не укладываются в отведенные законом об ОСАГО сроки ремонта в 30 дней из-за задержки поставок запчастей. В этой ситуации по тому же закону к страховщикам начинают применяться штрафные санкции.

"Проблема со сроками очень большая, мы говорили, что нужны какие-то поправки, которые бы позволяли страховщику увеличить срок ремонта, либо освободить их от штрафов в том случае, если поставка запчасти была затянута, не по их вине", - отметил Уфимцев.

Еще одна проблема организации ремонта в рамках ОСАГО связана со значительным возрастом автопарка в РФ, сказал глава РСА.

"Автопарк старый, для автомобилей, которым больше 10 лет, запчастей, к сожалению, новых не привозится. Поэтому задача обеспечения возможности ремонта б/у запчастями для таких машин особенно важна", - считает Уфимцев.

В ходе обсуждения на площадке Совета Федерации автоэксперты высказали опасения, связанные с возможным всплеском числа угонов автомобилей "под разбор", если в ОСАГО будет разрешен ремонт б/у запчастями. Аналогичные опасения высказывались экспертами автокаско в прошлом году после возникновения дефицита автозапчастей. Тем не менее, по данным правоохранителей, число заявлений об угоне автотранспорта в стране сократилось примерно на 20% в 2022 году.