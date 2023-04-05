Кремль ждет от Дании поддержки идеи международного расследования подрыва газопроводов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что Дания поддержит предложение Москвы о создании международной комиссии для расследования диверсий на "Северных потоках", заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Среди участников церемонии был и посол Дании.

"Наши официальные отношения с Данией насчитывают 530 лет. В свое время даже царствующие дома двух стран состояли в родственных связях. Как известно, супруга императора Александра III - Мария Федоровна - была датчанкой по происхождению. То есть наши государства исторически всегда были близки друг другу, вели себя как добрые соседи на Балтике", - напомнил президент.

Сегодня, заметил глава государства, в Балтийском море "в прямом смысле неспокойно".

"Упомяну, в первую очередь, об имевших место в сентябре 2022 года диверсиях на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддержит наше предложение об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося", - сказал Путин.

Взрывы газопроводов "Северный поток" в Балтийском море расследуют по отдельности Дания, Швеция и Германия. В России Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело о теракте. Российская сторона добивается, чтобы ее подключили к работе иностранных расследователей и требует, чтобы расследование было независимым и международным.