Путин отметил успехи сотрудничества с Минском в международной политике и в сфере безопасности

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия совместными усилиями добились хороших результатов как на международной арене, так и в решении вопросов безопасности двух государств, заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве.

"Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям, завтра, повторяю, мы это все обсудим, это касается и нашего взаимодействия на международной арене, касается и решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.

Особо он отметил результаты работы Москвы и Минска в сфере экономики. "Спасибо, что приехали сегодня вечером накануне, это даст нам возможность спокойно в непринужденной обстановке поговорить по тому, что мы завтра должны будем решать и обсуждать уже в обстановке официальной, вместе с нашими коллегами", - сказал Путин.

В завершение протокольной части Путин заметил, что слушал послание Лукашенко Национальному собранию. "Смотрел и слушал ваше послание", - сказал он.

Лукашенко на это с улыбкой заметил: "Так долго, не стоило".