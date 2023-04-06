Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

Восемь силовиков получили ранения

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Трое полицейских погибли, восемь получили ранения в Малгобекском районе Ингушетии при боестолкновении с членами бандгруппы, подозреваемыми в нападениях на сотрудников правоохранительных органов в марте и апреле, сообщил "Интерфаксу" в силовых структурах региона в четверг.

"При перестрелке с бандгруппой, укрывавшейся в частном доме в селе Зязиков-Юрт, погибли трое полицейских, еще восемь человек ранены, они находятся в республиканской больнице", - сказал собеседник агентства.

По его данным, контртеррористическая операция (КТО) в районе продолжается, ведется поиск преступников.

Информация о задержании одного из бандитов не соответствует действительности, отметил собеседник агентства.

Ранее в четверг в пресс-службе УФСБ РФ по республике сообщили, что оперативным штабом по Ингушетии в среду в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт.

При попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия.

Накануне агентству в пресс-службе сообщали, что сотрудники управления вместе с региональной полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках контртеррористической операции, нашли тело неустановленного мужчины, "внешне схожего с Коттоевым М.А-Г., 1997 года рождения". Рядом с трупом обнаружены автомат Калашникова, калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1, сказал сотрудник пресс-службы.

По данным источника, речь идет о Мовсаре Коттоеве, подозреваемом в нападениях на пост ДПС 27 марта и обстреле полицейских 3 апреля в районе кошары в Малгобекксом районе в составе бандгруппы.

Как сообщала пресс-служба УФСБ РФ по республике, для пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником регионального управления ФСБ принято решение о проведении с 20:00 3 апреля контртеррористической операции на территории Малгобекского района. КТО продолжается.

27 марта неизвестные напали на пост ДПС Волга-14 на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате были ранены двое полицейских. 3 апреля та же группа обстреляла сотрудников правоохранительных органов на территории кошары в Малгобекском районе. Легкое ранение получил лейтенант полиции.