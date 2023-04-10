В Кремле заявили, что конкретных предложений по пасхальному перемирию на Украине нет

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Идея пасхального перемирия в рамках проведения СВО никем не выдвигалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты в понедельник спросили его, обсуждается ли в Кремле такая идея, и видят ли там смысл в этом перемирии. "Ее никто не выдвинул. Она не была выдвинута", - ответил Песков.

У него спросили, готова ли Москва выдвинуть такую идею. "В данном случае пока никаких на этот счет инициатив. Но вы знаете, у нас только началась Страстная неделя. До сих пор таких инициатив не было. Но давайте не забывать, что Москва уже выдвигала инициативу, сама придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", - сказал Песков.

С идеей рождественского перемирия в январе выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Минобороны России сообщали, что вводили по поручению президента РФ режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.