Хабаровчанин стал фигурантом дела о госизмене за переводы денег ВСУ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, переводившего деньги украинской армии, возбуждено дело по статье о госизмене.

По версии ФСБ, подозреваемый перевел личные денежные средства "для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования".

По данному факту следственным подразделением спецслужбы возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена").

По этой статье мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу", - сообщили в ФСБ.