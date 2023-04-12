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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Самолеты МЧС РФ доставят в Сирию 160 тонн гумпомощи

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ по указанию президента доставит гуманитарную помощь в Сирию, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

"По обращению посольства Сирийской арабской республики в РФ и указанию президента РФ Владимира Путина МЧС доставит гуманитарную помощь населению Сирии, пострадавшему от февральского землетрясения", - говорится в сообщении.

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В Сирию направятся самолеты Ил-76 МЧС РФ. Они доставят порядка 160 тонн продовольствия для граждан Сирии.

"Полетная программа МЧС РФ включает порядка десяти рейсов из подмосковного аэропорта "Жуковский" в сирийский город Латакия. На каждом борту - одежда и продукты питания длительного срока хранения", - приводит пресс-служба ведомства слова главы министерства Александра Куренкова.

Первый самолет уже прибыл в Сирию. По данным ведомства, такие рейсы будут осуществляться на ежедневной основе.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

МЧС РФ Сирия
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