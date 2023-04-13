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Суд в Екатеринбурге 26 апреля приступит к рассмотрению уголовного дела Ройзмана

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Екатеринбурга назначил дату первого заседания по уголовному делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о дискредитации российской армии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Рассмотрение уголовного дела в отношении Ройзмана состоится 26 апреля в 11:00", - сказал собеседник агентства.

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Ройзман был задержан в Екатеринбурге 24 августа 2022 года. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

По версии следствия, в июле минувшего года Ройзман сообщил неограниченному кругу лиц, которые смотрели трансляцию на видеохостинге, информацию, содержащую, по данным экспертизы, признаки "убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных Сил РФ", сообщали в прокуратуре Москвы.

Ройзману избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Экс-мэру, в частности, запрещено пользоваться средствами связи и интернетом за исключением некоторых случаев. Сам Ройзман свою вину по данному делу не признает.

Осенью прошлого года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов.

Екатеринбург Евгений Ройзман
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