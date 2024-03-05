Ввод аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш намечен на 2027 год

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ввод в эксплуатацию аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш запланирован на 2027 год, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

"В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги", - говорится в сообщении.

Там не сказано, каким образом решен вопрос об источнике финансирования строительства аэродромной инфраструктуры.

Как говорилось в январском постановлении администрации Кузбасса об утверждении стратегии развития спортивно-туристического комплекса Шерегеш до 2035 года, предварительная стоимость строительства "аэродромных сооружений и инфраструктуры, аэронавигационных объектов управления воздушным движением (аэропорта в Шерегеше - ИФ) составляет 19,079 млрд рублей".

Строительство подъездной дороги к аэропорту в документе предварительно оценивается в 8 млрд рублей, в том числе 285,5 млн рублей - проектно-изыскательские работы.

В ноябре 2023 года замгендиректора ООО "Новапорт Холдинг" (инвестор строительства терминального комплекса) Евгений Янкилевич оценивал объект в 10 млрд рублей.

Представитель компании "Спектрум-Холдинг" (разрабатывает проект аэропортового комплекса в Шерегеше) Илья Рощупкин тогда сообщил, что протяженность взлетно-посадочной полосы в аэропорту составит 2,715 км. Это обеспечит обслуживание как самолетов западного производства - Boeing-737-800, Airbus A320, так и российских Superjet 100, МС-21, Ту-204. Запланирован также перрон на 6 стоянок и места стоянок для вертолетов всех типов, командно-диспетчерский пункт, аварийная станция.

Согласно продемонстрированной тогда презентации, пассажиропоток аэропорта в 2028 году должен составить более 150 тысяч человек, а в 2029 году - превысить 200 тысяч человек.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин поручил федеральному правительству и правительству Кемеровской области обеспечить начало строительства аэродромных сооружений аэропорта в срок до 2025 года.