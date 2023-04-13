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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Что произошло за день: четверг, 13 апреля

Новые данные о расследовании убийства Татарского, Госуслуги вместо паспорта и высылка дипломатов из Норвегии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ установила человека, который передал Треповой взрывчатку. По данным спецслужбы, Юрий Денисов покинул РФ. Он является членом украинской диверсионно-террористической группы. Также в ФСБ сообщили, что организатором взрыва в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, были украинские спецслужбы и их агентура в среде российской оппозиции.

- Застреливший девять человек в гимназии в Казани приговорен к пожизненному сроку. Кроме того, Ильназу Галявиеву назначен штраф в 200 тыс. рублей. Иски о компенсации морального вреда суд постановил удовлетворить частично.

- Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ. Дипломатов объявили персонами нон-грата в связи с подозрением в шпионаже.

- В Еврокомиссии сочли, что замороженные в ЕС резервы ЦБ РФ изъять нельзя. ЕК приходит к выводу, что после завершения украинского конфликта их надо возвратить России. Но чиновники предлагают инвестировать эти активы в ценные бумаги, а проценты передать Украине.

- В России могут разрешить использовать вместо паспорта приложение "Госуслуги". Проект указа президента РФ, разработанный Минцифры, размещён для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Перечень ситуаций, в которых можно использовать электронный документ, определит правительство.

- Автор утечек секретных документов мог работать на одной из военных баз в США. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на заявление участника одной из групп на платформе Discord, где эти материалы и появились. Пентагон предпринял шаги по ограничению доступа к попавшим в интернет документам, Байден заявляет, что уже есть результаты расследования. Из очередной порции документов следует, что США могли прослушивать генсека ООН и его заместителя.

- Суд снял все ограничения с активов VW в РФ по иску ГАЗа к концерну на 15,6 млрд руб.

- Внешний долг РФ в I квартале снизился на 5,9%, до минимума за 16 лет. Показатель уменьшился на $22,6 млрд до $357,9 млрд.

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