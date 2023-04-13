Пентагон предпринял шаги по ограничению доступа к попавшим в интернет документам

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны США приняло меры по ограничению доступа к ставшим достоянием общественности секретным материалам и конфиденциальной информации в целом, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я могу сказать, что для смягчения последствий, которые может иметь обнародование этой информации для национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров, проходит расследование, Пентагон принял меры по ограничению доступа к этим документам", - сказала Жан-Пьер на брифинге в Дублине.

"Минобороны приняло меры, чтобы еще больше ограничить доступ к конфиденциальной информации. Мы изучаем последствия утечки информации для национальной безопасности", - добавила она.

6 апреля газета The New York Times написала, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они в частности включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что министерство определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.