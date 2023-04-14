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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Песков назвал обычной практикой внезапную проверку на Тихоокеанском флоте

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Внезапная проверка на Тихоокеанском флоте (ТОФ) является продолжением обычной практики для поддержания боеготовности Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Продолжается практика внезапных проверок. Обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, она продолжается. Это поддержание необходимого уровня боеготовности наших Вооруженных сил", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, с чем связана такая проверка.

У него уточнили, связаны ли эти учения с ранее звучавшими заявлениями о возможности расширения НАТО в странах АТР, в том числе за счет Японии.

"Нет. Это не связано. Это обычная рутинная подготовка армии, развитие наших Вооруженных сил и проверка боеготовности", - сказал Песков.

Он также заявил, что глава государства не планирует принимать участия в этих учениях.

Ранее в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боевой готовности. Как сообщил Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, основной целью этой проверки является "наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений".

По словам начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, внезапная проверка ТОФ будет проведена в три этапа.

Дмитрий Песков Тихоокеанский флот ВС РФ
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