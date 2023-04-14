В Кремле назвали задачей российских спецслужб анализ утечки из Пентагона

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Действия военнослужащего ВВС нацгвардии США Джека Тейшейры, задержанного в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона, являются прерогативой американских спецслужбы, задача РФ - анализ увидевших свет документов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это (действия Тейшейры), скорее, забота американских специальных служб. Наша забота - анализировать эти данные, по-прежнему ставить под сомнение их достоверность, но внимательно их изучать", - подчеркнул Песков.

Песков отметил также, что изучение опубликованных материалов - "это, скорее, прерогатива наших спецслужб изучать такие документы". "Все-таки они не были в открытом доступе, в концентрированном виде их увидеть невозможно, но мы читали, разумеется, все сообщения СМИ. С ними ознакомились", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР задержали военнослужащего Воздушной гвардии США, который связан с масштабной утечкой секретных данных Пентагона. По данным CNN, речь идет о 21-летнем Джеке Тейшейре, который служит в массачусетском подразделении Национальной гвардии США.

По информации источников Associated Press, он специализировался на работе с разведданными и управлял чатом, в котором и были опубликованы секретные документы.

6 апреля газета The New York Times написала о том, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.