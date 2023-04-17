Роспотребнадзор назвал критерии для включения в реестр запрещенной информации сайтов о суицидах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор утвердил критерии оценки сайтов и страниц, распространяющих информацию о самоубийствах, для включения их в реестр запрещенной информации; среди критериев - наличие предложений о совершении самоубийства или одобрение совершения суицида.

Такой приказ главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с приказом документу, критерии распространяются на сайты и страницы в интернете, содержащие сведения о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.

Среди критериев - размещение предложений, просьб, приказов совершить самоубийство или указания на то, что самоубийство является способом решения проблемы.

Сайт может быть внесен в реестр за публикацию одобрения совершения самоубийства.

В реестр может быть включен сайт, осуждающий или высмеивающий неудачные попытки совершить самоубийство. Также в реестр может быть включен сайт с объявлениями о знакомстве с целью совершения самоубийства или его попытки.

При этом критерии не распространяются на сайты, распространяющие информацию о деятельности госорганов и органов местного самоуправления.

Приказ вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2029 года.