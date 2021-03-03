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TikTok сам удаляет почти все ролики о суициде в течение суток

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Интернет-сервис с короткими видео TikTok самостоятельно удаляет более 90% суицидального контента, так как такие ролики запрещены правилами сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса.

"Мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества, и блокируем соответствующие хэштеги, для того чтобы предотвращать совершение пользователями опасных для жизни действий", - заявили в пресс-службе TikTok.

Там уточнили, что "из подобных видеороликов 94,4% были удалены до того, как на них были отправлены жалобы, и 91,9% были удалены в течение 24-х часов после публикации".

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"Также мы просим пользователей и организации отправлять нам жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok", - отметили в компании.

Ранее в соцсети TikTok появились видеоролики, в которых подростков призывают принять участие в акции массового суицида. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы 2 марта, администрации столичных школ оповестили родителей о появившихся в соцсетях видеороликах, руководство школ попросило их уделить особое внимание подросткам.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться с блогерами, склоняющими подростков к самоубийству. По требованию Роскомнадзора соцсети удалили 451 материал с призывами к несовершеннолетним совершить суицид, подобный контент начал активно распространяться с 21 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник вечером.

В пресс-службе TikTok "Интерфаксу" не ответили, поступали ли к ним требования Роскомнадзора и запросы от СКР.

TikTok

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