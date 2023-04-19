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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергетики в Крыму

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила в среду о задержании в Керчи гражданина РФ и Украины, готовившего диверсию на объекте энергосистемы Крыма.

В ФСБ заявили, что по адресу проживания задержанного гражданина 1971 года рождения изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, "содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность".

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. По решению суда мужчина арестован, сообщили в ФСБ.

"Санкции статей (УК) предусматривают применение наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно", - напомнили в спецслужбе.

Крым ФСБ Украина Керчь
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