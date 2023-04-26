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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Рассмотрение иска о незаконности выдворения УПЦ из Киево-Печерской лавры отложено до 19 мая

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Киева в среду потребовал у государства предоставить акт о результатах проверки в Киево-Печерской лавре, на основании которой был расторгнут договор с Украинской православной церковью об аренде зданий монастыря.

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Как сообщил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман, представители монастыря неоднократно пытались получить этот документ самостоятельно, однако им говорили, что данная информация предназначена для служебного пользования. То, что суд встал на сторону монастыря, адвокат считает свидетельством подготовки к объективному и всестороннему судебному разбирательству.

"Поскольку указанный акт о результатах проверки поступил в суд за день до начала подготовительного заседания, с целью обеспечения прав участников процесса рассмотрение дела отложено на 19.05.2023, чтобы стороны могли ознакомиться с довольно значительным по объему документом", - написал Чекман в своем телеграм-канале.

29 марта власти Украины в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали освободить ее помещения. УПЦ в связи с этим обратилась в суд, первое заседание которого должно пройти 26 апреля. В течение первых нескольких дней после расторжения договора аренды представители госкомиссии по приемке и опечатыванию зданий монастыря пытались войти хотя бы в одно из них, но верующие блокировали работу ревизоров.

УПЦ Киево-Печерской лавра Украина
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