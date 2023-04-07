УПЦ подала в суд ходатайство о передаче Киево-Печерской лавры в ее собственность

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Киево-Печерская лавра подала в суд ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений на ее территории, сообщил адвокат обители протоиерей Никита Чекман, которого цитируют в пятницу украинские СМИ.

Уточняется, что ходатайство подано в соответствии с ч.2 ст.17 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". СМИ отмечают, что вопрос правового решения возвращения Украиной церковной собственности религиозным общинам находится и на контроле Парламентской ассамблеи Совета Европы.

29 марта украинское государство в одностороннем порядке разорвало с Украинской православной церковью договор аренды зданий на территории Киево-Печерской лавры. В течение нескольких дней госкомиссия пыталась принять и опечатать храмы и корпуса лавры, однако прихожане блокировали работу ревизоров.