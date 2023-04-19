Прокуратура начала проверку после пожара в шахте "Распадская"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с пожаром на шахте "Распадская", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Работы приостановлены. Люди выведены на поверхность. Организована и проводится проверка законодательства о промышленной безопасности и охране труда, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее о выводе всех горняков на поверхность сообщалось со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщили "Интерфаксу" представители угольного предприятия, жизни и здоровью горняков ничего не угрожает.

По данным властей региона, возгорание на шахте произошло в среду на глубине нескольких сотен метров.