"Распадская" начинает восстановительные работы после пожара

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Кемеровской области шахта "Распадская" приступает к восстановительным работам по ликвидации последствий пожара, сообщил региональный оперативный штаб по ликвидации ЧС. По оценке штаба, ущерб от пожара минимален, на шахте создана комиссия по расследованию инцидента.

"После ликвидации возгорания и вывода на поверхность всех 275 горняков температура и газовый состав рудничной атмосферы находятся в пределах нормы и не представляют угрозы жизни и здоровью подземного персонала", - говорится в сообщении.

Пожарные и другие сотрудники экстренных служб возвращаются в пункты постоянной дислокации.

В ООО "Распадская угольная компания" (управляет шахтой и другими активами ПАО "Распадская") "Интерфаксу" подтвердили, что ВГСЧ выходят на поверхность. "Очагов горения нет", - сообщили в компании.

Работа шахты 19 апреля была остановлена после пожара. Возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров. Его потушили.

Крупнейшая в стране угольная шахта "Распадская" входит в ПАО "Распадская", в котором Evraz владеет 93,2% акций.

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