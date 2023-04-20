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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

"Почта России" начинает выдавать в своих отделениях товары, купленные на Ozon

Обслуживать такую выдачу будут в приоритетном порядке

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Почта России" и Ozon запустили проект по выдаче товаров, купленных через маркетплейс, в отделениях логистического оператора.

В сообщении Ozon говорится, что теперь клиенты могут оформить доставку более чем в 600 отделений "Почты России" в 50 регионах РФ. Большинство из них находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Омске.

При этом обслуживание клиентов Ozon осуществляется в приоритетном порядке, по талону электронной очереди "забрать заказ Ozon".

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"По итогам первого этапа совместного проекта компании проведут анализ операционной деятельности таких пунктов и примут решение о дальнейшем масштабировании. По оценке Ozon, привычный уровень сервиса при выдаче заказов можно организовать в 22,5 тысячах почтовых отделениях по всей стране", - говорится в релизе маркетплейса.

У Ozon уже есть совместный проект с "Почтой России" - оператор через свои отделения обеспечивает выдачу заказов Ozon в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. В рамках этого проекта "Почта" берет на себя и доставку товаров в свои отделения.

В рамках нового формата сотрудничества доставку товаров в отделения "Почты России" будет осуществлять сам Ozon.

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По словам директора по развитию партнерских логистических программ Ozon Дениса Дьяченко, слова которого приведены в сообщении, развитие сети пунктов выдачи заказов (собственной и партнерской) является бизнес-приоритетом Ozon на 2023 год. "Мы сохраняем полноценную поддержку для владельцев новых пунктов, стимулируем открытия в перспективных локациях и расширяем сотрудничество с текущими партнерами по доставке заказов", - отметил он.

"Почта России" объединяет 38 тыс. отделений, сеть почтоматов из 7,5 тыс. устройств. Курьерская служба "Почты России" работает в более чем 14 тыс. населенных пунктов, в 16 городах-миллионниках доступна срочная доставка из отделений.

На Ozon представлены товары 230 тыс. продавцов в более чем 20 категориях. Количество клиентов платформы на конец 2022 года превысило 35 млн человек.

Почта России Ozon
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