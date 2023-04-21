Два человека пострадали при взрыве в Белгороде

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших при взрыве в областном центре.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

Ранее Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов заявляли, что в результате взрыва никто не пострадал.

Губернатор также сообщил о разрушениях в четырех квартирах жилого дома на улице Шаландина.

"Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены четыре автомобиля", - написал Гладков.

По информации губернатора, на месте взрыва работают следственная группа и сотрудники МЧС. "Причина произошедшего выясняется. После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение - важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города", - резюмировал губернатор.