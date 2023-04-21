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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Что произошло за день: пятница, 21 апреля

Дивиденды Сбербанка, комментарий Пескова об угрозе запрета экспорта в РФ и завершение сделки по покупке "Яндексом" доли Uber в их СП

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле предупредили о серьезных последствиях полного запрета экспорта в РФ. Дмитрий Песков отметил, что ужесточение санкций чревато усугублением экономической ситуации в мире вплоть до мирового экономического кризиса.

- Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2022 год в размере 25 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов за 2022 год кредитная организация направит рекордные 565 млрд рублей. Герман Греф не исключил в будущем обновления рекорда по размеру дивидендов Сбербанка.

- Суд в Москве заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева. Руководителю проекта Bellingcat (признан в РФ иноагентом) предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы РФ.

- ВТБ начал оформлять кредиты на небольшие суммы. Теперь в банке можно оформить "кредит-малыш" на сумму от 5 до 30 тыс. рублей на любые цели. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту начинается от 525 рублей.

- Великобритания ввела санкции против трех россиян из-за приговора Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). В частности, под ограничения попали следователи и судья, выносившая приговор.

- "Яндекс" выкупил оставшуюся долю Uber в их СП за $702,5 млн. В результате сделки "Яндекс" стал единственным владельцем группы компаний "Яндекс Такси". Источник сообщил, что власти ограничили покупку валюты на рынке РФ под сделку Яндекс/Uber суммой $150 млн в сутки.

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