Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль двух кварталов на западе Артемовска

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды за минувшие сутки взяли под контроль еще два квартала города Артемовск (Бахмут), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск", - сказал он.

По его словам, "подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах".

"В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнены 72 огневые задачи", - сообщил Конашенков.

Как сказал представитель Минобороны, "в районах населенных пунктов Григоровка и Калинина Донецкой народной республики (ДНР) оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение резервам противника".

В районах населенных пунктов Серебрянка и Весёлое (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины, сообщил он.

По словам Конашенкова, "за сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".