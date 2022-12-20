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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Рабочая группа обеспечит взаимодействие власти и организаций по вопросам мобилизации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим распоряжением создал рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, участвующих в СВО, их семей.

Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Возглавил группу вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В группу включены в том числе депутаты, сенаторы, журналисты, члены Общественного совета при Минобороны.

Основными задачами рабочей группы названы обеспечение взаимодействия палат Федерального собрания, федеральных и региональных органов власти и организаций, в том числе общественных объединений, по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, воинского учета, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей; мониторинг и анализ правоприменительной практики по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы; контроль за реализацией мер социальной и правовой защиты граждан, участвующих СВО, и членов их семей, а также взаимодействие с такими гражданами и членами их семей.

В числе задач также рассмотрение вопросов, связанных с организацией мест размещения призванных на военную службу по мобилизации, иным материально-техническим обеспечением таких граждан и воинских формирований, совершенствованием деятельности военных комиссариатов, и подготовка соответствующих предложений; подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, а также в сфере социальной защиты граждан - участников СВО и членов их семей.

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Минобороны России.

Хроника 24 февраля – 20 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
СВО Владимир Путин Андрей Турчак Минобороны
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