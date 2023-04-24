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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Правительство изучает просьбу "ФосАгро" снизить windfall tax на размер экспортных пошлин

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает просьбу "ФосАгро" о применении понижающего коэффициента при расчете windfall tax, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Решения пока нет, в проработке находится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Нынешняя версия законопроекта о разовом сборе в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса предусматривает, что базовая ставка налога составит 10% от превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, но при этом предусмотрен налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 года средств, умноженной на два. Таким образом, заплатить сбор в 2023 году бизнес сможет по ставке 5%.

Генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников ранее направил в администрацию президента письмо, в котором попросил скорректировать windfall tax для компании на сумму уплачиваемых в 2023 году экспортных пошлин, рассказывал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа. Глава "ФосАгро" в обращении отмечал, что разрабатываемый налог дублирует механизм экспортных пошлин, введенный с 1 января 2023 года как инструмент изъятия сверхдоходов от роста мировых цен на удобрения в 2021-2022 годах.

За январь-февраль этого года компания выплатила в виде экспортных пошлин 1,9 млрд рублей. Свои затраты на экспортные пошлины за I полугодие "ФосАгро" оценивает в 6 млрд рублей.

ФосАгро Андрей Белоусов Правительство Михаил Рыбников
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