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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

В свердловском поселке Висим потушили пожар

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Свердловской области потушили пожар в поселке Висим, который начался ранее во вторник, огнем там повредило семь строений, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

Открытое горение в Висиме потушили в 18:17 по местному времени (16:17 по Москве), площадь возгорания составила 650 кв.м.

Дмитрий Летников, глава Горноуральского городского округа, куда входит поселок Висим, сообщил, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, распространению огня способствовала сухая и ветреная погода.

"Полностью уничтожены семь домов, один дом и баня повреждены пожаром. Большая часть домов, использовались как дачи. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - написал Летников во "ВКонтакте".

26 апреля приступит к работе комиссия по оценке ущерба. При необходимости будет организован пункт временного размещения погорельцев.

Ранее глава пресс-службы регионального главного управления МВД Валерий Горелых говорил, что в поселке загорелись сразу на двух улицах около десятка домов. По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы.

В ГУ МЧС также сообщили, что в 21:29 было ликвидировано открытое горение на пилорамах в поселке Прогресс (Первоуральский городской округ, Свердловская область). В этом поселке загорелись две пилорамы и сухая растительность. Площадь пожара составляла 4 тысяч кв.м по пилорамам и 4 га - по сухой растительности.

В Свердловской области 25 апреля произошло еще несколько пожаров в населенных пунктах. В селе Байкалово сгорели три дома, два их них - жилых.

В поселке Сосьва загорелись порядка 50 строений. Из-за пожара из находящегося в поселке лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23) эвакуировали 240 осужденных.

В поселке Таежный огнем был охвачен 21 дом, в том числе 16 жилых, эвакуированы 27 человек. По одной из версий, огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой - пламя пришло из леса.

Полиция, МЧС и прокуратура проводят проверки в связи с пожарами.

Свердловская область МЧС МВД Висим
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