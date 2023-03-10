В Эстонии суд не стал отменять итоги электронного голосования на выборах в парламент

Истцам-консерваторам указали, что сначала их жалобу должен рассмотреть избирком

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Государственный суд Эстонии отказался рассматривать жалобу Консервативной народной партии (EKRE) на результаты электронного голосования на парламентских выборах, состоявшихся 5 марта.

"Коллегия конституционного надзора пояснила, что жалобу в связи с действиями службы организации выборов следует прежде всего подать республиканской избирательной комиссии, чего EKRE, по данным Республиканской избирательной комиссии, не сделала. Обратиться с жалобой в Госсуд можно только после рассмотрения вопроса избирательной комиссией", - сообщил Госсуд.

Рассмотрение жалобы не входило в компетенцию Госсуда, поэтому он не стал ее рассматривать, говорится в сообщении.

Эстонские консерваторы 9 марта попросили Госсуд признать недействительными результаты электронного голосования на выборах депутатов Рийгикогу (парламента). Они указали, что при электронном голосовании был выявлен ряд аномалий и технических ошибок, что ставит под сомнение надежность используемой инфраструктуры. Консерваторы уверенно вели при подсчете голосов по бюллетеням, поданным на избирательных участках. Однако после обнародования результатов электронного голосования вперед вырвалась ведущая правящая партия Реформ. В результате после подсчета 97% голосов реформисты получили в парламенте 37 мест из 101, а консерваторы стали вторыми с 17 мандатами.

До тех пор, пока жалоба консерваторов не будет рассмотрена, избирком не сможет подвести итоги голосования. В то же время лидеры создаваемой новой коалиции и президент Алар Карис выразили надежду, что создание нового правящего альянса из-за этого не затянется.