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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

В Москве разрабатывают новый терминал для электронного голосования

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Москве разрабатывают новый терминал для дистанционного голосования, предполагается, что он будет работать без членов избирательной комиссии и его применят на выборах мэра осенью 2023 года, сообщил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев.

"Москва идет еще дальше. Они пытаются разработать терминал, который позволяет человеку проголосовать электронно, его голос сразу падает сразу в результаты дистанционного электронного голосования", - сказал он на заседании ЦИК.

По его словам, предполагается, что он будет работать без членов комиссии.

"Мы сейчас пока находимся в режиме дискуссии. Первый прототип терминала уже готов, - добавил Булаев. - Я думаю, что к выборам мэра будет предложен новейший шаг в технологическом развитии, оснащении в Москве".

Центризбирком Москва Николай Булаев
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