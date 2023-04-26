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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Москалькова сообщила о передаче Украине 40 военнопленных и 4 тяжелораненых в ходе обмена

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ в ходе обмена в среду передало Украине 40 военнопленных, а также четырех тяжелораненых украинских военнослужащих, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня на родину из плена вернулись еще 40 наших ребят. После реабилитации они вернутся к родным и близким. А четырех тяжело раненых военнослужащих ВСУ министерство обороны России, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена 40 на 40", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 40 российских военнослужащих. Они были доставлены в Москву для лечения и реабилитации.

Татьяна Москалькова Украина РФ
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