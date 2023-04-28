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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

"Курганстальмост" сообщил о штатной работе, несмотря на ЧС из-за пожаров

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ЗАО "Курганстальмост" работает в обычном режиме, на предприятие не повлияла ситуация с пожарами в Кургане, сообщила компания во "ВКонтакте". 27 апреля сообщалось, что пожар приближался к территории завода.

"Курганстальмост" также опубликовал фотографии, на которых видны выжженные поля рядом с забором предприятия, и поблагодарил тех, кто не пустил огонь на территорию завода.

"Чрезвычайная ситуация не повлияла на график работы предприятия. Работаем в прежнем режиме - 24/7. Все обязательства перед партнерами выполняются", - говорится в сообщении.

27 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что на территории завода возник пожар. В ЕДДС Кургана "Интерфаксу" сообщали, что горят электроопоры около предприятия. Позже появилась информация, что пожар локализован.

В "Курганстальмосте" "Интерфаксу" сказали, что огонь был остановлен на границе с предприятия силами заводчан. Организовано круглосуточное дежурство по периметру территории.

В Кургане введен режим ЧС из-за пожаров.

"Курганстальмост" - специализированное предприятие по изготовлению строительных конструкций и мостов.

Курган Курганстальмост Вадим Шумков Курганская область
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