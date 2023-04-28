Власти выдали курганским погорельцам просроченные продукты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Партия продуктов, выданных пострадавшим от природных пожаров в Курганской области, оказалась просроченной. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

"Пострадавшим от природных пожаров, в том числе гражданам, размещенным в пунктах временного пребывания, мы выдали продуктовые наборы. Помощь оказывалась оперативно, продуктов было много и, к сожалению, не досмотрели, в шести наборах некоторые продукты оказались просроченными. Мы уже принесли извинения пострадавшим гражданам и заменили продукты", - цитируются в сообщении слова директора департамента образования и науки Курганской области Андрея Кочерова.

Он дал поручение более тщательно проверять срок годности продуктов питания и не допускать подобных инцидентов.

Накануне в Курганской области произошло несколько крупных пожаров.

Так, в Кетовском муниципальном округе ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. В ней от огня пострадали около 80 строений, в том числе более 30 жилых. Погибла женщина. В настоящее время открытое горение ликвидировано. После пожара в Логоушке возбудили уголовное дело по статье "халатность". Площадь ландшафтного пожара составляла 90 га.

Возгорания фиксировались также в районе микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" в Кургане. Полностью ликвидирован пожар в Утяке.

В Кетовском округе и Кургане введен режим ЧС.

В пятницу ландшафтные пожары перекинулись на деревни Юрахлы и Корнилово, где от огня также пострадали строения. В Юрахлы пожар локализован.