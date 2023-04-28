Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Власти выдали курганским погорельцам просроченные продукты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Партия продуктов, выданных пострадавшим от природных пожаров в Курганской области, оказалась просроченной. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

"Пострадавшим от природных пожаров, в том числе гражданам, размещенным в пунктах временного пребывания, мы выдали продуктовые наборы. Помощь оказывалась оперативно, продуктов было много и, к сожалению, не досмотрели, в шести наборах некоторые продукты оказались просроченными. Мы уже принесли извинения пострадавшим гражданам и заменили продукты", - цитируются в сообщении слова директора департамента образования и науки Курганской области Андрея Кочерова.

В РоссииКурганский губернатор рассказал, как ветер помог пожару пройти 10 км за 30 минутЧитать подробнее

Он дал поручение более тщательно проверять срок годности продуктов питания и не допускать подобных инцидентов.

Накануне в Курганской области произошло несколько крупных пожаров.

Так, в Кетовском муниципальном округе ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. В ней от огня пострадали около 80 строений, в том числе более 30 жилых. Погибла женщина. В настоящее время открытое горение ликвидировано. После пожара в Логоушке возбудили уголовное дело по статье "халатность". Площадь ландшафтного пожара составляла 90 га.

Возгорания фиксировались также в районе микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" в Кургане. Полностью ликвидирован пожар в Утяке.

В Кетовском округе и Кургане введен режим ЧС.

В пятницу ландшафтные пожары перекинулись на деревни Юрахлы и Корнилово, где от огня также пострадали строения. В Юрахлы пожар локализован.

Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим ЧС введен в Курганской области в связи с пожарами

Режим ЧС введен в Курганской области в связи с пожарами

Что произошло за день: пятница, 28 апреля

В Минэнерго сказали, что продажа "Фортума" и "Юнипро" пока не рассматривается

Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в неуплате налогов

Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в неуплате налогов

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Апелляционный суд признал законным решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минфин рассчитывает удержать дефицит бюджета-23 в пределах запланированных 2% ВВП

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });