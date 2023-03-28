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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Оппозиция оспорила в КС Молдавии закон о румынском языке

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов парламента Молдавии от оппозиционной партии социалистов во вторник направила запрос в Конституционный суд страны относительно правомерности изменения названия государственного языка с молдавского на румынский.

Исполнительный секретарь партии Влад Батрынча заявил, что парламентское большинство грубо нарушило Конституцию при принятии соответствующих поправок в законодательство. "Конституция не может быть изменена голосами простого парламентского большинства. Конституцию Молдавии необходимо уважать. Если власти хотят ее изменить, то необходимо провести референдум, так как решать должны граждане", - заявил Батрынча.

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Он также напомнил, что для принятия поправок в Конституцию необходимо две трети голосов депутатов (67 из 101). "Эта процедура была проигнорирована. С другой стороны, КС должен оставаться на страже основного закона и не позволять вольную интерпретацию положений правовых актов. Законы, принятые парламентом, не должны выходить за рамки Конституции. Мы надеемся на объективность КС, рассчитывая, что его решения будет основываться на правовой базе, а не на политической конъюнктуре", - сказал Батрынча.

Закон "О выполнении соображений некоторых постановлений Конституционного суда (КС)" был принят на прошлой неделе парламентом. Согласно документу, словосочетание молдавский язык должно быть заменено на румынский язык в тексте всех законов молдавских и нормативных актов, в том числе в Конституции.

Молдавия
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