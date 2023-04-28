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Минфин может начать выпуск "замещающих" облигаций до конца года

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин рассматривает возможность замещения суверенных еврооблигаций локальными долговыми бумагами и может начать выпуск "замещающих" облигаций до конца года, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"Сейчас мы делаем упор на выпуск "замещающих" облигаций и договорились с бизнесом, что сделаем решение, что все компании, которые выпускали евробонды, должны будут выпустить "замещающие" облигации, а если есть причины применения других путей расчета - через подкомиссию нашу", - сказал он.

По словам министра, тот же механизм рассматривается и для государственных бондов - Минфин может заместить еврооблигации "внутренними бумагами, ОФЗ, привязанными к той валюте, доходности, которая сегодня обращается на внешних рынках". "Это будут, естественно, рублевые облигации, но по своим характеристикам ничем не отличающиеся (от евробондов - ИФ). Это даже важно для развития нашего рынка, расширения рынка, такие предложения есть, мы их обсуждаем с участниками рынка", - объяснил Силуанов, отметив, что до конца года Минфин уже может начать выпуск таких "замещающих" бумаг.

Минфин в конце 2022 года предложил прописать в бюджете опцию обмена в 2023 году суверенных валютных евробондов на новые облигации федерального займа номинальной стоимостью до 800 млрд рублей.

Внесенная в бюджет поправка предполагает, что государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, могут быть обменяны на российские ценные бумаги в рублях с равными или более длительными сроками погашения. Согласно поправке, обмен еврооблигаций будет производиться по их рыночной стоимости, определяемой правительством, и по согласованию с их владельцами. Отдельно оговаривается, что Банк России вправе получать государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, при их первичном размещении в рамках обмена принадлежащих ЦБ валютных еврооблигаций.

Опция обмена в 2023 году российских суверенных еврооблигаций на новые ОФЗ появилась в результате диалога с банками, но консенсуса по условиям потенциальной сделки с ними пока нет, говорил Силуанов в ноябре. "Мы знаем такие обращения (на тему возможного обмена - ИФ) в первую очередь от финансовых организаций, от банков. Предложения решить вопрос открытой валютной позиции. То есть большие объемы (средств - ИФ) наших финансовых институтов вкладывались в еврооблигации, в бумаги с иностранным участием. Предложение заключается в том, чтобы обменять эти вложения на российские, выпуски российских бумаг. Мы встречались с рядом банков на этот счет", - пояснял министр.

"Но наше предложение заключалось в следующем: мы готовы обменять, сделать обмен, но исходя из тех цен на еврооблигации, которые сегодня складываются на рынке. Не все устроило среди наших предложений наших банкиров", - отметил он тогда, добавив, что Минфин готов "в этом направлении двигаться", но действуя "исходя из тех цен, которые складываются на эти активы".

Антон Силуанов Минфин ОФЗ Банк России ЦБ РФ
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