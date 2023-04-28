Пожар в курганском поселке Юрахлы локализован

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области в поселке Юрахлы Варгашинского муниципального округа пожар локализован к 11:39 пятницы, сообщило МЧС.

Ранее утром губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что в этом поселке загорелись несколько домов. В МЧС уточнили, что горят хозяйственные постройки на площади 800 кв. м, из поселка превентивно эвакуируют людей.

Площадь ландшафтного пожара составляет 100 га. К месту пожара направлены пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. В тушении задействованы более 40 человек, 15 единиц техники.

Движение поездов на участке Южно-Уральской железной дороги вблизи деревни Юрахлы в Курганской области идет по графику.