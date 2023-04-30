Более 5,3 тыс. человек заболели коронавирусом за сутки в России

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 341 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Сообщается, что количество госпитализаций за сутки составило 424 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 53,9%.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение - в 66 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах России.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 5 990 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 649.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека, накануне сообщалось о 32 умерших.

Как сказали в штабе, выздоровели за сутки 5 725 человек, или на 20,3% меньше в сравнении с 29 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 851 209 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 305 умерших и 22 249 894 выздоровевших.