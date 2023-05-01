Что произошло за день: понедельник, 1 мая

Диверсия в Ленобласти, ЧП с грузовым поездом в Брянской области и дроны над Крымом

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва ж/д путей. Никто не пострадал. В результате загорелся локомотив поезда, возгорание было ликвидировано. Сошедший с рельсов поезд следовал из Гомеля.

- Подорвана опора ЛЭП в Ленинградской области. На второй опоре обнаружено взрывное устройство, его разминировали взрывотехники. ЧП в Гатчинском районе стало поводом для уголовного разбирательства, возбуждено дело по статье "диверсия".

- Володин предложил взять на контроль ФНС зарабатывающих в соцсетях лайф-коучей. Спикер Госдумы отметил, что зачастую они зарабатывают на доверии людей "огромные суммы - от миллионов до миллиардов".

- Российские военные ночью нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины. В Минобороны РФ отметили, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

- Глава Севастополя сообщил об атаке дронов на город. Кроме того, силы ПВО сбили беспилотный аппарат на западе Крыма.