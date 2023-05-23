Трутнев допустил субсидирование тарифа для перевозки грузов по СМП на 1-м этапе развития пути

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тариф на перевозку грузов на первом этапе развития Северного морского пути (СМП) может потребовать субсидирования. Привлечение на СМП дополнительных объемов грузов будет зависеть от экономической эффективности маршрута, сказал журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Для начала мы должны создать всю инфраструктуру СМП и сделать все перевозки по нему более экономически рентабельными, потому что компании будут делать выбор в соответствии с тем, что быстрее, дешевле и надежнее", - отметил вице-премьер.

"Меня сейчас гораздо больше интересуют тарифы. Я боюсь, что нам придется субсидировать перевозки по СМП. И в зависимости от глубины субсидирования, какие решения будут приняты, мы сможем говорить, какие грузы дополнительно могут быть приняты", - пояснил он.

"Вопрос субсидирования возникает в связи с тем, что у нас очень дорогие деньги и достаточно короткие сроки окупаемости, которые закладывают компании в проекты - около 7 лет. Поэтому в течение 7 лет окупаемости большей части проектов, я думаю, нам придется субсидировать тариф. А потом будет зависеть от того, как экономика будет выглядеть", - уточнил Трутнев.

В рамках СМП уже создается цепочка хабов. "По газу у нас хаб уже привязан к Камчатке. Где будут другие, будет зависеть как от компаний-перевозчиков, так и от регионов - этот процесс не может быть искусственным, он должен состояться с точки зрения экономической эффективности", - сказал он.

Россия планирует более активное использование потенциала Северного морского пути как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу.