Минздрав заявил об опережающем темпе выпуска вакцин против кори в России

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Выпуск вакцин для профилактики кори в России идёт опережающими темпами, ожидаются дополнительные поставки в регионы, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Минздрав РФ.

"Выпуск вакцин для профилактики кори идет опережающими темпами. За последнюю декаду апреля в гражданский оборот выпущено более 550 тыс. доз вакцины отечественного производства", - говорится в сообщении.

Ожидаются дополнительные поставки вакцины в регионы, в том числе для вакцинации по эпидпоказаниям. Регионы при необходимости могут производить соответствующие закупки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Воронежской и Орловской областях отмечаются проблемы с вакциной от кори.

В Минздраве подчеркнули в этой связи, что Воронежская область в конце апреля получила 5 тыс. доз вакцины для профилактики кори, и, по данным областного министерства здравоохранения, в регионе проводится "подчищающая" иммунизация.

В Орловской области сформирован необходимый резерв для иммунизации в очагах, в случае их выявления, но в настоящее время ситуация с заболеваемостью контролируемая, добавили в пресс-службе.