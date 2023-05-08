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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Глава МЧС Куренков вылетел в Курган из-за ситуации с природными пожарами в регионе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в связи со сложной обстановкой, сложившейся в регионе из-за многочисленных природных пожаров, в Курган.

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Вместе с министром спецбортом из Москвы вылетели специалисты центрального аппарата МЧС. На месте они определят стратегию по ликвидации возгораний в Курганской области.

"Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией", - сказал Куренков.

Ранее Куренков спрогнозировал ухудшение пожарной обстановки в стране.

"По данным МЧС РФ и прогноза Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки в следующих субъектах: на Дальнем востоке (ДФО), в Сибири (СФО), на Урале (УФО), в Поволжье (ПФО) и на юге (ЮФО)", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 2 мая.

Александр Куренков Курган МЧС
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