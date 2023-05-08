МЧС сообщило о снятии угрозы населенным пунктам от пожаров в Курганской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Угроза населенным пунктам от природных пожаров в Курганской области снята, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В настоящий момент угроза населенным пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята", - цитируются в сообщении слова руководителя ведомства Александра Куренкова, в понедельник посетившего регион.

В пресс-службе уточнили, что противостоящей стихии группировке удалось отстоять от огня более 10 тыс. жилых домов в шести населенных пунктах. Авиация МЧС осуществила 29 сбросов на очаги возгораний, потратив 360 тонн воды.

Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за природных пожаров ввели режим ЧС. В столице региона городе Курган решили отменить праздничные парад и салют.