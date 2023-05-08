ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Пострадавших нет

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в регионе.

"В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также он сообщил еще об одном обстреле за день территории Шебекинского горокруга силами ВСУ.

"Под обстрел попал хутор Панков в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. В одном домовладении сильно повреждены крыша, фасад и окна, во втором взрывной волной посекло фасад и забор. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории", - говорится в публикации.

Кроме того, губернатор проинформировал, что под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа.

"Пострадавших нет. Снаряд попал в частный жилой дом: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. В доме никого не было: пожилые люди переехали в соседнее село", - написал Гладков.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил об обстреле города Шебекино, при котором пострадали пять мирных жителей. Выявлены повреждения в нескольких многоквартирных домах и 11 автомобилях.

Также украинские военные обстреляли поселок Красное, где нет.