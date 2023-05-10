Белгородский губернатор сообщил о гибели жителя города Шебекино при обстреле

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя в результате очередного обстрела города Шебекино.

"Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Позже губернатор сообщил, что пострадавший скончался.

"К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков.

Город Шебекино подвергается ежедневным обстрелам с украинской стороны несколько дней подряд. Ранения различной степени тяжести получили шесть местных жителей. Повреждены более 120 квартир в многоквартирных домах, более 10 частных жилых домов, несколько десятков автомобилей, есть прямые попадания в здания торгового центра и школы.