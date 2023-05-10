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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Украинский беспилотник взорвался в Белгородской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Взрыв беспилотника произошел в Новооскольском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Ночью произошел взрыв в селе Ольховатка Новооскольского округа - взорвался вражеский беспилотник. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль", - уточнил глава региона на своей странице во "ВКонтакте" в среду.

В настоящее время продолжается утренний обход. Восстановление планируют начать уже в среду, добавил губернатор.

Вячеслав Гладков Белгородская область Украина
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