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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Германия возобновляет выдачу россиянам всех типов виз, в том числе и туристических, сообщает портал дипломатических представительств республики в России.

"Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется прием заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. Запись на собеседование осуществляется на сайте компании", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отмечают, что из-за высокого спроса во время процедуры подачи заявлений и выдачи виз возможны задержки.

Также уточняется, что в настоящий момент оплата консульского сбора возможна только наличными в рублях либо по выпущенной в Германии кредитной карте.

"Оплата консульского сбора в рублях производится по актуальному обменному курсу загранпредставительства, просьба иметь при себе сумму под расчет, не требующую сдачи", - подчеркивается на сайте.

С 1 июня Германия временно сняла все Сovid-ограничения на въезд, путешествовать в страну можно без предоставления сертификата вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.

Германия
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