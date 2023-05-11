Госдума планирует доработать законопроект о цифровом рубле

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Проект закона о введении в России цифрового рубля планируется доработать - дать определение самому понятию "цифровой рубль", так же уточнить понятие "цифровой кошелек", заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в ходе сессии на XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Очень много критики на законопроект поступает, в том числе требуют дать определение - что такое цифровой рубль. Мы исходили из того, что у нас есть рубль, он уже определен, как денежное, платежное средство в РФ и не надо его определять, просто иная форма возникает цифровая, и все. Нет, многие специалисты говорят, что нужно дать более четкое определение и что рубль, обращающийся в банковской системе, и наличный рубль имеют различия. И цифровой рубль, соответственно, тоже имеет различия, и его надо более четко разделить, сущность охарактеризовать. Будем думать, вполне возможно, что это надо сделать", - сказал Аксаков.

Он также напомнил, что оператором платформы цифрового рубля является ЦБ, а участниками, в том числе и кредитные организации, при этом регулятор одновременно является стороной договора цифрового счета. "Мы его еще называем цифровым кошельком, но уже очень много критиков, которое говорят о том, что слово "кошелек" не надо использовать. Вполне возможно, что ко второму чтению мы это сделаем", - сказал глава комитета.

Цифровой рубль

Как сообщалось, в марте Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле. Основной документ (N270838-8) и корреспондирующие поправки в Гражданский кодекс (N270852-8) были внесены в парламент в конце прошлого года группой депутатов и сенаторов.

За ЦБ закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, а также функции по организации и обеспечению ее бесперебойного функционирования. Устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей и за правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями. Участниками платформы цифрового рубля будут являться операторы по переводу денежных средств (банки), а пользователями платформы - физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели, а также федеральные и региональные органы исполнительной власти.

Основные нормы закона должны были вступить в силу с 1 апреля 2023 г., с этой же даты ЦБ планировал запустить с участием ряда клиентов 13 банков пилот по открытию и закрытию цифрового кошелька, его пополнению, переводам, но из-за неготовности нормативной базы срок начала действия эксперимента был перенесен. "Пилот с реальными цифровыми рублями начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база", - говорилось в сообщении ЦБ.